Napoli | documenti e soldi falsa | nella banda anche un medico e un maresciallo dell’Aeronautica Militare

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ci sonoundell’Asl1 e un, in servizio come infermiere, tra i sette destinatari delle misure cautelari emesse dal gip diNord e notificate oggi dai carabinieri del comando antifalsificazione monetaria diche hanno scoperto una ramificatadiri nel Napoletano. Notificate, contestualmente,otto denunce ad altrettanti indagati. Coordinati dai magistrati dell’ufficio inquirente diNord, i militari dell’Arma hanno scoperto che l’associazione a delinquere falsificava patenti, carte d’identità valide per l’espatrio, certificati medici e banconote da 50 euro spacciate in Italia ma finite ...

materiale per la creazione di patch olografiche, ologrammi di sicurezza,di ... Anche un medico in servizio presso l'Asl1 Centro e un maresciallo dell'Aeronautica Militare in servizio ...