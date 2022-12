Manovra | l’uso del contante non aiuta l’economia Con buona pace di Fazzolari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) di Maurizio Donini Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, nell’audizione alla Camera ha nuovamente puntato il dito contro le modifiche che sono previste dal governo Meloni riguardo ile il limite al pagamento con i Pos. Uno sbarramento che si ingrossa sempre di più sulle assurde novità che il governo Meloni vuole introdurre in questo campo; Bankitalia viene dopo i rilievi della Corte dei Conti e dell’Europa. D’altronde è difficile comprendere la logica per cui una persona normale, ma anche un’impresa, dovrebbe circolare con migliaia di euro in contanti per effettuare pagamenti. Un solo motivo viene in mente e non è piacevole. Men che meno si ha contezza del motivo per cui pagare con i Pos è un danno per il commercio e le aziende, quale problema porti alla crescita economica ...