LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | martedì 6 dicembre 2022 | numeri | vincite e premi in DIRETTA

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ladell’di, dei concorsi die Superena. Sportface.it vi propone lascritta in tempo reale dell’del gioco dele dunque delle undici cinquine, vale a dire le dieci delle ruote locali e la ruota Nazionale, a seguire sarà la volta di scoprire il sestetto di stasera deivincenti del Superena, compresi numero Jolly e numero Superstar. L’ultimo momento di cui vi daremo conto, alcuni minuti dopo, è quello con ledella serata, caccia al sei che regala cifre davvero da capogiro. Di seguito ecco dunque l’di ...

Sarà protagonista della sua prima docu - serie e del suo primoal Mediolanum Forum , prodotto ... significato 6 Dicembre Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Daydel ...Il numero 15 sulla ruota Nazionale ha raggiunto le 104 assenze consecutive all'del Lotto di oggi. Mentre il 14 su Cagliari è a quota 69 ritardi. Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - ...Tutto pronto per l'estrazione delle 20,30, appuntamento per provare a centrare l'exploit oggi 6 dicembre 2022: Million Day e Million Day Extra, cresce ...Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i numeri estratti del Lotto live e 10eLotto di oggi, martedì 6 dicembre 2022, in tempo reale ...