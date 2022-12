Iran | condannata a morte la compagna di cella di Alessia Piperno | “Unite dallo stesso dolore”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 6 dicembre 2022) “È stata la miadi. Un giorno è uscita per andare in infermeria e non è più tornata”. Una sorte terribile quella toccata alla donna che ha trascorso i giorni di prigionia, a Teheran, con l’italiana, che sul suo profilo Instagram denuncia un’altra condanna adecretata dalle autoritàiane nei confronti di una donna. Dopo quella di alcuni giorni fa a Fahimeh Karimi, mamma di tre bambini e allenatrice di pallavolo, stavolta tocca alladi prigionia della travel blogger romana, con cui ha trascorso i 34 giorni della detenzione. “Tra di noi non ci sono state grandi conversazioni, dal momento che io non parlavo farsi e lei non parlava inglese. Ma eravamo...