++ Gommone sugli scogli a La Maddalena | grave 16enne ++

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in Rianimazione a Sassari dopo un incidente in mare avvenuto questa mattina intorno alle 6 a La. Il giovane, insieme con un amico 24enne, si trovava a ...

Il giovane, insieme con un amico 24enne, si trovava a bordo di un gommone che è si è schiantato sugli scogli davanti a Punta Tegge. Sul posto è accorsa la Guardia costiera di La Maddalena, allertata. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in Rianimazione a Sassari dopo un incidente in mare avvenuto questa mattina intorno alle 6 a La Maddalena.