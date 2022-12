Giovanni Allevi | il messaggio dall’ospedale | cos’è successo

(Di martedì 6 dicembre 2022)ha richiamato l’attenzione dei suoi fan con unsu Instagram. Il famoso musicista aveva annunciato lo scorso giugno la sua lotta contro un tumore. Il pianista e compositore di 53 anni aveva spiegato sui social media di soffrire di mieloma multiplo, un tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Torna oggi a farsi vedere dai fan, per aggiornarli sulle sue condizioni di salute., il: come sta Il musicista sta affrontando tutto il percorso di cure necessario per guarire da un mieloma, malattia diagnostica lo scorso giugno. A causa di questo ha dovuto fermare il suo tour previsto per la scorsa estate. I suoi fan hanno continuato a seguirlo sui social. Ed ...

Così. Il pianista torna a mostrarsi sui social in uno dei periodi più difficili della sua vita, dal punto di vista fisico e psicologico. Da mesi il compositore 53enne sta affrontando tutto ...si sta sottoponendo da alcuni mesi alle terapie per sconfiggere il mieloma, un tumore che colpisce le cellule del sistema immunitario . Il musicista ha diffuso sui social un ...Da dieci settimane non avevamo un messaggio di Giovanni Allevi, poco fa l’amatissimo artista ha pubblicato un suo videomessaggio. Le sue parole regalano positività, c’è il suo grazie a tutti per l’aff ...Giovanni Allevi torna a mostrarsi sui social in uno dei periodi più difficili della sua vita, dal punto di vista fisico e psicologico. Da mesi il pianista 53enne sta affrontando tutto il percorso di c ...