Ghostbusters | Legacy | Jason Reitman non dirigerà il sequel

Il sequel diha trovato il suo regista. Il film è atteso per il 20 dicembre ...Sony Pictures ha ingaggiato Gil Kenan come regista e co - sceneggiatore del già annunciato sequel di. Gil Kenan ha partecipato acome co - sceneggiatore al fianco del regista Jason Reitman , pertanto la sua non può che essere considerata una sorta di promozione. Deadline , a tal proposito, riferisce che, ...Ghostbusters: Jason Reitman non tornerà per il sequel di Afterlife, svelato chi sarà il regista del nuovo film del franchise ...Sony Pictures ha ingaggiato Gil Kenan come regista e co-sceneggiatore del già annunciato sequel di Ghostbusters: Legacy.