Germania | Flick riflette | ipotesi dimissioni Tuchel erede?

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Ct dellaHansipotrebbe dimettersi dopo l’eliminazione alla fase a gironi dei Mondiali in Qatar. L’allenatore dopo l’eliminazione aveva dichiarato che intendeva portare avanti il suo lavoro, proiettandosi agli Europei del 2024, ma è rimasto spiazzato dalledell’amministratore delegato della Federazione, Oliver Bierhoff. “In questo momento, sia a me che al mio staff tecnico – le considerazioni di-, risulta difficile immaginare come si possa colmare il vuoto lasciato da Bierhoff sia come professionista che come persona. Oliver è stato il mio primo contatto, il primo amico da quando è iniziata la mia avventura da ct. Avevamo un grande obiettivo comune: gli Europei del 2024 in casa”. Matthias Sammer potrebbe prendere il posto di Bierhoff, mentre, in caso di...

Ora tocca aCome Abete, ma non come Gravina. D opo 18 anni alla guida della Federcalcio tedesca Oliver Bierhoff si è dimesso. Fatale, alla fine, il terribile Mondiale della. Un '...Una decisione dovuta al disastro dellaai Mondiali in Qatar, con la squadra guidata daeliminata nella fase a gironi.Un ex Milan ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo il Mondiale in Qatar: decisione che ha sorpreso. Da capire cosa farà in futuro.Quale sarà la nazionale vincente di questo Mondiale 2022 in Qatar Dopo una lunga attesa il campionato del Mondo 2022 di calcio è iniziato come da programma lo scorso 20 novembre con la gara inaugural ...