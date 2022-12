(Di martedì 6 dicembre 2022) L'esonero di Alexander Blessin apre scenari tutti da decifrare in casa. La guida della squadra è stata per il momento affidata ad...

Calciomercato.com

... genovese, 50 anni appena compiuti, con una grande passione per la montagna e il, vanta un ... Nella foto inWalter Massa - foto da arci.it...ma il suo tiro viene murato 25' ancora una volta Sabelli viene anticipato in fallo laterale 24'di Puscas per Sabelli che non riesce ad evitare il fallo laterale 21' OCCASIONE! assist ... Genoa, l'apertura di Ranieri: 'Nessuna preclusione, Ma non mi hanno cercato" A dicembre e gennaio, l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato e domenica dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18). Nei giorni dall’8 ...A dicembre e gennaio, l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato e domenica dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18). Nei giorni dall’8 ...