Dario Emilio Carli e il Presepe in perpendicolare

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 6 dicembre 2022) Inaugura il 16 dicembredal Cielo, l’installazione di, a cura di Donatella Giordano, ideata per Camera Frigo, ex Condotto C. Si tratta dello Spazio indipendente attivo nella zona del Quadraro a Roma. Un gruppo di statuine in terracotta dipinta del più piccolonapoletano abbandona la classica ambientazione per collocarsi su