Bonaccini - Schlein | Prodi precisa | ' Non sostengo alcuna candidatura'

Romano Prodi , da padre 'nobile' del Partito democratico , resta super partes. E smentisce che gli attribuisce prese di posizione trae chiunque alla fine sarà candidato. Ci sarebbe da stupirsi, se non fosse che non è la prima volta, di quanto pubblica oggi Il Giornale, in un articolo, pag.10, a firma di Pasquale ...Sondaggi politici , stavolta sulla sfida trae Ellyalla guida del Pd: circa sette elettori del Partito democratico su dieci vorrebbero Stefanosegretario nazionale . Poco più di tre elettori su dieci, invece, ...Sondaggi politici, stavolta sulla sfida tra Bonaccini e Elly Schlein alla guida del Pd: circa sette elettori del Partito democratico su dieci vorrebbero Stefano Bonaccini segretario nazionale. Poco ...L'ex ministra sfida Schlein e Bonaccini. Ha scritto un libro manifesto con cui gira l'Italia forte dell'appoggio di 90 comitati: "Sono libera ...