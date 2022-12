Televisione in lutto | addio all’attore che ha fatto felici generazioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bob McGrath, un attore che interpretava il simpatico vicino Bob Johnson come membro del cast originale dell’amato programma per bambini “Sesame Street”, è morto, secondo le dichiarazioni della sua famiglia e di Sesame Workshop condivise sui social media. Aveva 90 anni. “La famiglia McGrath ha delle tristi notizie da condividere. Nostro padre Bob McGrath, è morto oggi. È morto serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia”, si legge nel comunicato della famiglia condiviso su Facebook. The Sesame Workshop ha reso omaggio ai quasi cinquant’anni di McGrath nello show in un thread su Twitter. “Membro fondatore del cast, Bob ha incarnato le melodie di Sesame Street come nessun altro, e le sue esibizioni hanno portato gioia e meraviglia adi bambini in tutto il mondo”, si legge in parte nella dichiarazione. “Saremo per sempre grati per i suoi molti anni di ...