Parma-Benevento affidata a Gariglio | un solo precedente con i giallorossi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Matteodella sezione di Pinerolo a dirigere il match train programma giovedì 8 dicembre alle ore 12.30 allo stadio Tardini. Il direttore di gara piemontese ha incrociato la strada delin una sola circostanza in carriera, lo scorso 20 febbraio al Tombolato di Cittadella. In quell’occasione ilsi impose grazie a un gol di Improta a inizio ripresa scacciando i venti di crisi dopo cinque gare senza vittorie. Da lì in avanti iavrebbero inanellato sei risultati utili consecutivi rilanciandosi nelle zone alte della classifica. A coadiuvaresaranno gli assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Claudio Barone di Roma 1. Al Var è stato designato Antonio Di Martino di Teramo, ...