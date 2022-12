(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bergamo. Continua la querelle sulle parole dell’ex Ministro Orlando e, questa volta, a rincarare la dose è, Segretario lombardo di Azione, che, senza troppi giri di parole, invita il Sindaco Giorgioad entrare in Azione. “Spero che il Sindaco Giorgioe tanti altri amici autenticamente riformisti prendano atto che il PD è e sarà sempre ostaggio di correnti autoreferenziali e conservatrici. Chi ha portato al fallimento del progetto originario veltroniano non consentirà nessun reale cambiamento ed è ormai palese che chiunque si sia “macchiato” di aver troppo sostenuto la stagione renziana è un nemico da sconfiggere e allontanare. Ile i tanti bravi ...

Un invito. Anzi di più, strada spianata a mezzo stampa. Il Terzo polo, per voce del segretario regionale di Azione, apre all'ingresso nella formazione centrista di Giorgio Gori . Il sindaco di Bergamo la settimana scorsa, in un'intervista all' Huffington Post ha detto che in caso di vittoria al ...... Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo San Paolo d'Argon Giovanni Malanchini , Presidente della Commissione Regionale "Giorno del Ricordo ", Consigliere Regione Lombardia ... Niccolò Carretta: “Gori vieni, il Terzo Polo ti aspetta”