Mondiali 2022 | Spagna e Portogallo | avanti tutta Luis Enrique nei quarti a 1 | 60 | CR7 a 1 | 90 sulla Svizzera

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Con le due partite in programma martedì, si completa il quadro degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Le ultime due big a tornare...

Commenta per primo Messo da parta la paura per il rischio eliminazione corso contro il Giappone, la Spagna si appresta ad affrontare negli ottavi di finale deiil Marocco , una delle sorprese della prima fase, capace di trionfare nel Gruppo F davanti a Croazia e Belgio. Nonostante le Furie Rosse siano reduci da un pareggio e una sconfitta, i betting ...Alla Croazia servono i calci di rigore per avere la meglio sul Giappone e centrare così il pass per i quarti di finale di Qatar. All'Al Janoub Stadium di Al Wakrah i vice campioni del mondo 2018 trionfano dopo l'1 - 1 maturato all'interno dei 120', firmato da Maeda al 43mo e da un gran colpo di testa di Perisic al 55mo. ...Il 6 dicembre verrà completato il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar. Il programma dei quarti di finale si aprirà, invece, venerdì 9 dicembre (due partite) e si concluderà ...Questa sera si giocherà l’ottavo di finale dei Mondiali in Qatar, tra il Brasile e la Sud Corea. La vincente di questa sfida affronterà la Croazia che ha battuto nel pomeriggio ai rigori il Giappone.