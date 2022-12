Meloni su autonomia delle Regioni | ' Va attuata in tempi rapidi | ma no disparità'

Promettendo che il governo lavorerà per una 'attuazione virtuosa' dell'differenziata,ha sottolineato che l'obiettivo è ' migliorare efficienza e qualità dei servizi ' e non 'creare ...- La presidente del Consiglio interviene con un videomessaggio al primo festival delle Regioni e delle Province in corso a Milano. Confronto fra i governatori sui temi come i rapporti con lo ...Segnale, questo, che il problema dell’Autonomia è sentito anche presso i massimi vertici dello Stato. Oggi, da remoto, è intervenuta il capo del governo Giorgia Meloni che ha confermato l’impegno ...'Il governo vuole favorire l'attuazione dell'autonomia differenziata in tempi rapidi, in un quadro piu' ampio di riforme per rafforzare e ...