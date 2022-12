Mattarella | “Il volontariato rappresenta un valore inestimabile”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ROMA – “Ilun, espressione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un destino comune a tutta l’umanità. Offrire soccorso a chi è in difficoltà con altruismo e abnegazione genera comunità inclusive, robuste, fondate sulla tutela dei diritti fondamentali. L’ampia e spontanea mobilitazione in aiuto delle comunità colpite da eventi calamitosi ne è testimonianza”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio(foto), in occasione della Giornata Internazionale del. L'articolo L'Opinionista.

