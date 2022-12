Juve | Agnelli | 'Vissuto oltre le nostre possibilità per diventare numeri 1'

...avversarie della Juventus siano in realtà delle succursali contabili del team Elkann -. E ... il direttore sportivo della Juventus dice a Stefano Bertola, il capo della finanza della: "Io ...AGI - 'Abbiamo vissuto oltre le nostre possibilità per diventare numeri 1. Grandi rischi presi'. Sono le parole attribuite al presidente del cda della, Andrea, in una 'sintetica minuta' di un incontro dal manager Vincenzo Ampolo. Il documento è tra gli atti dell'inchiesta della Procura di Torino consultati dall'AGI. E' il 24 aprile 2020,..."Ma di sicuro alla Juve è successo qualcosa di rivoluzionario, le cose non andavano soprattutto per il modo di affrontare il processo" ...con Gianluca Ferrero che ora ha preso il posto di Andrea Agnelli alla presidenza del club più scudettato d’Italia. La Juventus così si ritrova di nuovo sotto i riflettori per vicende che esulano da ...