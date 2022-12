“Gogna incontrollabile” | Costanzo difende Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Finalmente qualcuno si schiera dalla parte di. Questo è il caso di Maurizioche, tra le pagine del settimanale Chi dove cura una rubrica, ha detto la sua in merito all’affaire dicon leed i malumori con Carolyn Smith e Guillermo Mariotto (ma non solo).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.