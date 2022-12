Eur | finisce con tutta l' auto nella Fontana del Colosseo Quadrato Sui social si scatena l' ironia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) 'Non sei di Roma se non imbocchi in quellacon la macchina almeno una voltavita', scrive ironico uno degli utenti di Welcome to Favelas , che immortala l'impresa di uno sfortunato ...

... che immortala l'impresa di uno sfortunato automobilista , che è finita con tutta l'auto dentro alla fontana del Colosseo Quadrato nel quartieredi Roma, divenuta ormai famoso perché sono in ...Ubriaco alla guidanella fontana Dopo la segnalazione sono accorse a razzo sul posto le pattuglie degli agenti del IX gruppodella polizia locale di Roma Capitale. L'uomo, che non aveva ...Come finisce il Financial Times, dopo aver percepito 6,7 milioni di euro lo scorso anno, incluso un bonus assunzione di 4,8 milioni, ora l’ad vuole un aumento dopo aver portato la banca italiana in ...che è finita con tutta l'auto dentro alla fontana del Colosseo Quadrato nel quartiere Eur di Roma, divenuta ormai famoso perché sono in tanti a caderci. Ed ovviamente tra i commenti è gara di ironia. ...