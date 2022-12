Empoli | incendio in un terratetto | un ragazzo e una ragazza portati in ospedale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono riusciti a fuggire in tempo, une una, che erano in un appartamento andato a fuoco in undi, in via Senese Romana. I due giovani, usciti in autonomia dallo stabile, sono stati poi accompagnati inL'articolo proviene da Firenze Post.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento die di Castelfiorentino, sono intervenuti alle ore 20:00 nel comune diin Via Senese Romana, per unin un appartamento situato al primo piano di un edificio terra tetto. A seguito dell', due persone un ragazzo e una ragazza usciti in autonomia ......