Demme | parla l’agente | “La sua priorità è giocare | parliamo con diversi club”

... "Sidi Frattesi ma non ci sono le condizioni, in realtà a me risulta altro e il ... Si valutano calciatori più fisici die già in questi giorni ci sarà un summit dell'area tecnica per fare ...Se partissesarebbe l'unico su cui il Napoli punterebbe per gennaio. Kadioglu tuttofare ... Al Fenerbahçe è già un idolo, anche se nonturco (è cresciuto in Olanda) qui l'esperto tecnico ...A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l'agente di Diego Demme, Marco Busiello, il quale ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito, dato anche come elemento di interesse per il ...Busiello era convinto fino a qualche settimana fa delle chance del suo assistito di tornare a giocare con continuità ...