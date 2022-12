Classifica App Android 2022 | le più divertenti | utili e da usare tutti i giorni

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Come ogni anno, Google ha pubblicato la lista delle appmigliori dell'annote non solo sulla base del numero di volte in cui quell'applicazione è stata scaricata, ma anche in base alle votazioni date degli utenti. La selezione fatta da Google è piuttosto vasta e riguarda sempre l'intero store, con diverse menzioni per trovare l'app più divertente, la più utile, quella dae poi quelle da scoprire, meno conosciute.Ladelle app premiate riguarda sopratutto quelle uscite durante l'anno e porta quindi a scoprire quelle novità che fino ad oggi potevano essere state ignorate. Si tratta anche di una lista piuttosto "etica", dove viene dato risalto a quelle applicazioni che dovrebbero migliorare la ...