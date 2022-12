Agguato a Pozzuoli | 21enne e 17enne feriti a colpi di pistola

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Due giovani di 17 e 21 anni sono statidadi arma da fuoco, poco fa, a. I fatti sono avvenuti in via Reginelle, tra le località di Licola e Monterucello. I duesono stati trasin ospedale, non si conoscono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... né link nel corpo delle proprie comunicazioni', spiega la direzione Inps di. 'Si raccomanda in tal senso di adoperare la prudenza di rito e, quindi, di: non cliccare su eventuali ...È il racconto di unquello che il 18enne ha fatto agli agenti del commissariato die a quelli della Squadra Mobile che lo hanno ascoltato. Il racconto "Mi trovavo fermo in auto nella ...In via Reginelle, tra Licola e Monteruscello, ovvero nel territorio di Pozzuoli, un 21enne e un 17enne sono stati colpiti da diversi colpi d’arma da fuoco. Le vittime dell’agguato sono state portate ...Spari in serata a via Reginelle a Pozzuoli, tra Licola e Monterusciello. Un 21enne e un 17enne sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco. Le vittime sono state trasferite in ospedale. Attività ...