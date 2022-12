Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Inghilterra batte Senegal 3-0 | ai quarti contro la Francia

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’si qualifica aidi finale del mondiale di Qatargrazie al successo per 3-0 sulall’Al Bayt Stadium di Al Khor. Di Henderson al 38?, Kane al 48? e Saka al 57? le reti della squadra del ct Southgate che affronterà ailasabato 10 dicembre. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

Il Sole 24 ORE

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNelle24 ore le forze armate russe hanno colpito un deposito di petrolio che riforniva l'esercito ... Ledal fronte confermano l'inizio dell'offensiva militare invernale che non vede ... Ucraina, ultime notizie. Blinken: Putin sta usando inverno come arma Il maltempo violentissimo nubifragio con piogge torrenziali, che hanno colpito, particolarmente in quest’ultime ore il catanzarese, crotonese e il lametino – commenta Fabio Borrello presidente di Cold ...Continua la trattativa fra l’Inter e Stefan de Vrij per il rinnovo di contratto del centrale olandese. Queste le ultime novità da La Gazzetta dello Sport: “L’Inter aspetta una risposta anche ...