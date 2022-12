Twitter e le nuove regole di Elon Musk Vox populi | vox follower?

Leggi su formiche

(Di domenica 4 dicembre 2022) Mi spiace molto contraddire. Anzi, correggo al volo il tiro, non mi dispiace affatto potergli rimproverare l’uso inappropriato, nonché ripetuto nell’ultimo mese, della locuzione medioevale Vox, Vox Dei. Sentenza che ha twittato più volte e, in particolare, quando si è trattato di ufficializzare i risultati dei social sondaggi promossi per la riabilitazione dell’account dell’ex presidente statunitense Donald Trump o di tutti quelli sospesi in passato per altre violazioni alla policy di. In entrambi i casi,ha presentato l’esito finale delle scelte deicon la formula “the people have spoken”, che possiamo tradurre tranquillamente in “il popolo ha deciso”. Solo che il richiamo al concetto di popolo, nella forma latina o nell’accezione inglese non ...