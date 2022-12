Tesla richiama oltre 400.000 veicoli in Cina

distribuirà un aggiornamento software over - the - air per risolvere il problema. 4 dicembre 2022435.000 auto in Cina per un problema ai fari posteriori e rilascerà un aggiornamento del software per risolvere un problema alle luci posteriori. Così ha dichiarato l'ente regolatore ...(Adnkronos) - La Tesla richiamerà 435.132 veicoli in Cina perché un difetto del software potrebbe causare la mancata accensione delle luci posteriori, ha dichiarato il massimo ente cinese per la ...Tesla richiama 435.000 auto in Cina per un problema ai fari posteriori e rilascerà un aggiornamento del software per risolvere un problema alle luci posteriori. Così ha dichiarato l’ente regolatore ...