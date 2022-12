Sci alpino | bis di Aleksander Aamodt Kilde a Beavor Creek | finale perfetto | preceduto Odermatt – VIDEO

(Di domenica 4 dicembre 2022) Una prova eccellente, soprattutto nel settorein cui è riuscito a fare la differenza rispetto ai rivali, ha consegnato la vittoria al superG di(valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci) a: gran tempo del norvegese, che chiude in 1:10.73 precedendo l’elvetico Marcoper appena 20 centesimi.riesce dunque a ripetere il copione della discesa, conquistando il sedicesimo successo in carriera in Coppa del Mondo: decisivi i 17 centesimi guadagnati suproprio nel, per un inizio di stagione a dir poco eccezionale per il norvegese. Sci, che rischio per Cochran-Siegle a Beaver! – ...

I risultati e le classifiche del Super - G maschile di Beaver Creek (Stati Uniti) , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. A vincere è il norvegese Aleksandar Amodt Kilde (1:10.73) , che beffa per soli venti centesimi il suo rivale più accreditato, l'elvetico Marco Odermatt (1:10.93) . Da segnalare anche l'...Sofia Goggia, dopo la strepitosa doppietta in discesa, punta a un altro successo. L'Italia ha grandi ambizioni anche con Brignone, Curtoni e ...GEPA Atomic - Sofia Goggia Sofia Goggia concede il bis e vince la seconda discesa in due giorni. La fuoriclasse bergamasca in Canada non sbaglia mai: è la quinta gara consecutiva vinta sulle ultime ci ...Nuovamente sulla pista Birds of Prey-Golden Eagle di Beaver Creek per vivere il supergigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino.