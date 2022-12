Isab di Priolo è salva Arriva il commissariamento

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 04 dic – L’diGargallo evita per il momento la chiusura. Il governo è riuscito a scongiurare un dramma occupazionale che avrebbe messo in ginocchio un intero distretto. L’è una delle raffinerie più grandi d’Europa, che conta un migliaio di dipendenti, soddisfa il 20 per cento della domanda siciliana di elettricità e vale da sola oltre un quinto della capacità nazionale di raffinazione. Il polo industriale siracusano resta, inoltre, uno dei principali pilastri dell’export dell’Isola. Se consideriamo l’indotto ci sono in ballo più di 8000 lavoratori. Vediamo cosa ha fatto in concreto l’esecutivo per difendere il perimetro occupazionale dell’azienda. Cosa prevede il decreto? Per capire cosa ha deciso il premier è necessario rileggere il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 8. In particolare il ...