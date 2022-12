Inter | le condizioni per la cessione di Dumfries

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’detta leper ladi Denzel. L’esterno olandese può partire a giugno. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’potrebbe cedere Denzelin estate. Il Chelsea, già durante le trattative per Lukaku e Casadei, si era mostrato moltoessato. LA RICHIESTA – Per l’esterno olandese, grande protagonista al Mondiale, l’vorrebbe incassare 60 milioni di euro. Una cifra probabilmente fuori portata, ma che serve a tenere alta l’asticella per tutti i clubessati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

