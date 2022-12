Brasile | Tite | 'Sì | Neymar ci sarà con la Corea del Sud'

Dopo la sconfitta indolore col Camerun, in attesa del rientro di Neymar, il ctdarà di nuovo ... provocare a soffocare il talento del, sperando che non sblocchi la partita subito, perché a ...Probabili formazioni - Francia - Polonia - Inghilterra - Senegaltra infortuni e cupi presagi.e il dilemma Neymar Figurine Mondiali - Le foto del giovane Julian diventato Alvarez il ...Il 10 della Seleçao è pronto per tornare a trascinare la verdeoro e diventare protagonista nel Mondiale in Qatar ...Come sta Pelé La leggenda del calcio ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute, pubblicando anche l’ultimo bollettino medico. Come sta Pelé, l’ultimo bollettino è un’iniezione di speranza: ...