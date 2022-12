Bonaccini e Nardella vogliono cancellare l' era Letta

(Di domenica 4 dicembre 2022) Fino a due giorni fa erano pronti a sfidarsi in campo aperto. Poi il colpo di scena che in casa dem non manca mai: il duocorrerà in tandem. Il primo tirerà la volata al secondo. O almeno così promette. Risultato: due renziani senza Renzi alla conquista della cima più alta e più disastrata: la guida del partito Democratico. L'ultima puntata della Nazareno-story corre dunque lungo la dorsale appenninica, tra i sindaci di Firenze e Bologna, cui potrebbero aggiungersene altri. L'obiettivo è coinvolgere anche il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci, così da allontanarlo dalle lusinghe di Goffredo Bettini, ancora alla ricerca di un competitor. «Se Matteo Ricci vorrà ragionare, io ci sono», gli ha offerto un approdo sicuro, il governatore dell'Emilia-Romagna. Dal 10 dicembre si parte in tour da Bari, tappa in 100 città. Il connubio ...

Intanto in casa Pd passo indietro di, che sosterrànella corsa alla segreteria. Oggi è atteso l'annuncio della SchleinO almeno: se il passato prossimo, o quel poco di cui resta memoria, ha ancora un senso, ecco che il tandemevoca subito la figura di Matteo Renz i; così come, con un filo di ...Fino a due giorni fa erano pronti a sfidarsi in campo aperto. Poi il colpo di scena che in casa dem non manca mai: il duo Nardella-Bonaccini correrà in tandem. Il primo tirerà la volata al secondo. O ...Di Paola Fichera Ci sono volute settimane, ma alla fine il sindaco di Firenze Dario Nardella ha sciolto le riserve e, in nome di un ’noi’ che dovrebbe far bene al partito, ha deciso di non candidarsi ...