(Di domenica 4 dicembre 2022) Salvatoreintervistato da Maurizio Nicita per la Gazzetta dello Sport: «Non ho difficoltà ad affermare che gli azzurri vinceranno loe anche con più deglidiattuali». E in Champions dove può arrivare il? «Dipende dall’avversaria che troverà ai quarti di finale». Dà già per scontato che l’Eintracht sarà eliminato? «Sinceramente c’è differenza fra le due formazioni. Poi è chiaro che le partite devi giocarle e vincere. Ma i ragazzi di Spalletti non hanno paura e non soffrono le situazioni ambientali. Per questo dico che poi dipende da chi trovi nellemigliori. A mio modesto parere le squadre più forti delsono Manchester City e Psg. Con tutte le altre se la gioca. Il Bayern mi sembra meno forte, ...

IlNapolista

Da piazza Maio a via Parodi, da via Pio Monte della Misericordia a piazzasono soprattutto ... Il comunicato della Prefettura diCi sono moltissime famiglie che nonostante la situazione ...... commissario per l'alluvione a Ischia durante una conferenza stampa in Prefettura ain ... quelli ormai conosciuti come gli 'angeli del fango', era arrivata di buon mattino a piazzaper ... Bagni: «Il Napoli vincerà lo scudetto con più di otto punti di vantaggio» - ilNapolista Salvatore Naldi, presidente di Federalberghi Napoli, prova a immedesimarsi nel turista che arriva ... per interventi mirati per i bagni pubblici, per gli infopoint, per organizzare eventi sempre più ...Franco Iacono, 80 anni, è stato eurodeputato del Psi e vanta una lunga esperienza di amministratore a Forio d'Ischia, uno dei sei comuni dell'isola. Come vive la tragedia ...