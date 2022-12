(Di sabato 3 dicembre 2022) AGI - Unadi guerra trasformata nel suo opposto, con la bandiera e la colombasul dorso e la scritta 'Myr', così come ucraini e russi chiamano la. È la creazione modaiol-umanitariagiovaneAlessianova che verrà presentata domani alle 11.30 a, al quartiere Garbatella, nel parco di Casetta Rossa, (via Magnaghi 14). Sostenuto dall'associazione K Alma, falegnameria ed officina sociale, con la collaborazione del laboratorio di sartoria solidale Coloriage, dove sono state eseguite le lavorazioni, il progetto di moda etica, solidale, ecosostenibile e no war" nasce dalla ...

AGI - Agenzia Italia

"Nella sua camera oscura, scorrevano i fotogrammi della vita quotidiana dicomunità. Nel suo ... BFI Fiaf), Mauro Vitale (fotografo), coordinatore Antonio Antinucci (visual). Il Premio ...La commistione di linguaggi è sempre statadelle anime del Noir in Festival, e per questo l'... Creare un videogame, un incontro con il gamee storyteller Daniele Fusetto (lunedì 5 ... Una designer ucraina ha creato a Roma una "divisa della pace" “Non è stato appropriato avere bambini in foto che promuovevano oggetti che non hanno nulla a che fare con loro. È stata una scelta artistica sbagliata”. E così, dopo una settimana di accese polemiche ...ha potuto parlare anche del design del celeberrimo scimmione lanciatore di barili spiegando: Per questo film, abbiamo colto l’occasione per fornirgli una personalità comica e un design che ricordasse ...