Telecronista turco cita ex calciatore sgradito a Erdogan | licenziato in tronco all’intervallo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ankara, 3 dic – Doveva essere un’innocua pillola statistica. Invece è diventata la ragione del suo licenziamento. È quanto successo al povero Alper Bakircigil,che, per l’emittente di Stato (Trt), stava commentando la partita Marocco-Canada, ultima gara del Gruppo F ai mondiali qatarioti. Per somma sfortuna del giornalista, l’ala marocchina Hakim Ziyech ha aperto le marcature al 4’, quindi nei minuti iniziali della partita. A quel punto, Bakircigil ha ricordato che il record del gol più veloce ai mondiali di calcio è tuttora detenuto da un: il celebre attaccante Hakan Sukur, che nel 2002 trovò la rete contro la Corea del Sud dopo soli 11 secondi. La condanna diHakan Sukur, che a tutt’oggi è il cannoniere più prolifico nella storia della Nazionale turca ...

