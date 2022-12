Salutequità | “In Manovra poca attenzione a personale | liste d’attesa e cronicità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La legge di Bilancio dedica troppo poco spazio al capitale umano del nostro Ssn, non si occupa didi attesa e recupero delle cure mancate, oltre al fatto di non aver previsto alcun finanziamento per l’aggiornamento e l’attuazione del Piano nazionale della, strumento fondamentale per far fronte alla presa in carico dellanelle more della realizzazione del Pnrr e del Dm 77”. Così Tonino Aceti, presidente di, intervenendo alla presentazione delle ultime analisi e proposte dell’Osservatorio permanente assistenza pazienti non-Covid. Focus su, illustrate nel corso di un incontro con i rappresentanti della politica nazionale e i principali stakeholder del Ssn, realizzato con il contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo ...