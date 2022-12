Polonia | Michniewicz | 'Ringrazio gli allenatori italiani per la forma dei miei giocatori'

TUTTO mercato WEB

... i campioni in carica potrebbero incontrare l'Inghilterra nei quarti, a patto che entrambe riescano ad avere la meglio su Senegal e. La squadra guidata da Czeslaw, agli ottavi ...Lo ha detto il ct della, Czeslaw, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Francia negli ottavi di finale: ' Le uniche statistiche rilevanti sono il punteggio finale ... Polonia, Michniewicz: "Ringrazio tutti i tecnici italiani per la grande collaborazione" Michniewicz si è azzardato anche a dire che "se battiamo ... i Blues rappresentavano una minaccia "allo stesso livello dell'Argentina", che ha battuto la Polonia nel girone, "e forse - ha aggiunto - ...Così l'attaccante bianconero in conferenza stampa: "Szczesny Non sono sorpreso dal suo rendimento". E il ct Michniewicz: "Se li battiamo siamo campioni del mondo... Ecco perché!" ...