Pioggia di bombe russe sull' Ucraina | a Kherson colpito un ospedale oncologico

(Di sabato 3 dicembre 2022) Guerra in, le sofferenze inferte da Putin alla popolazione civile non finiscono. Ancora una volta, per tutta la notte, sotto leil distretto di Nikopol , nella zona della centrale ...

Guerra in Ucraina , le sofferenze inferte da Putin alla popolazione civile non finiscono. Ancora una volta, per tutta la notte, sotto lerusse il distretto di Nikopol , nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia . Danneggiati gasdotti e reti elettriche. Nessun ferito ma decine di edifici colpiti tra abitazioni e ...d'acqua, nubifragi, tempeste di vento, trombe d'aria e grandinate", elenca la Coldiretti, "...dall'abbandono e dalla cementificazione che hanno ridotto la capacità di assorbimento della...Ancora una volta, per tutta la notte, sotto le bombe russe il distretto di Nikopol, nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia. E bombe a Kherson ...La forte ondata di maltempo con pioggia e vento ha interessato tutta la zona tirrenica della provincia di Messina non ha risparmiato il Parco Corolla di Milazzo. La parte esterna del centro ...