LIVE – Olbia-Recanatese 1-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 3 dicembre 2022) Entra nel vivo la diciassettesima giornata del girone B dicon la sfida tra. Uno scontro dei bassifondi della classifica. L’è l’ultima in classifica, con 12 punti e tanta voglia di risalire. Ne ha tre in più, ma in una classifica cortissima, lache spera di lasciarsi alle spalle i piani bassi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 17:30. DOVE SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (50? Sbaffo, 80? Brignani) 80? – Punizione di Biancu, sponda di La Rosa e tocco vincente di Brignani, che ristabilisce la parità. 80? – GOL! PAREGGIOCON BRIGNANI! 1-1! 78? – ...

La gara con la Lucchese è tornata nelle considerazioni del tecnico: "Se guardiamo i primi 35 minuti, non abbiamo fatto una partita troppo diversa da quella con l': abbiamo sofferto a campo ...La squadra ha metabolizzato il pareggio con l'con la giusta lucidità e la rabbia per tornare in campo e mostrare il proprio valore. Siamo sereni, convinti anche dalle parole con cui il ...La diretta live di Olbia-Recanatese, Serie C 2022/2023 (DIRETTA). Aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco ...Olbia-Recanatese, diciassettesima giornata di Serie C: info match, probabili formazioni e streaming gratis e Diretta LIVE ...