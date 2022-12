L'HuffPost

Natalia Aspesi si è chiesta sul Venerdì se la Arono non binaria indovrebbe portare il velo o ... poi ha detto che era moltoe l'aveva presa per sbaglio, poi che in albergo si era accorto ...2011 -: viene assaltata l'Ambasciata britannica a Teheran Oroscopo del giorno Oroscopo Paolo ... Sul lavoro, la stabilità c'è, ma sei anche un po'e devi riposare! Leone: La Luna è in ... L'Iran è stanco delle proteste. Il regime ufficializza la "repressione zero" contro i manifestanti Il 7 dicembre è la Giornata nazionale degli studenti universitari e il Consiglio di sicurezza annuncia la repressione totale in vista di nuove manifestazioni.Mentre l'Inghilterra asfaltava il Galles e conquistava il primo posto nel girone, Iran e Usa battagliavano per la qualificazione. Dopo 90 minuti di gestione americana e sterilità iraniana, alla fine a ...