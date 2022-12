Inchiesta Juve | Danilo | «Stipendi? Non ci abbiamo messo molto a decidere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il quotidiano La Repubblica ha reso nota una parte dell’intercettazione del dialogo traed i PM in merito agliEcco l’intercettazione de La Repubblica del dialogo traed i PM sulla situazionein casa. INTERCETTAZIONE – «Non ci, eravamo durante il lockdown e io ero rimasto in Italia. Poi sono andato in Brasile. Ero stato l’ultimo a rientrare in Italia insieme a Higuain e penso di essere stato l’ultimo a firmare. In una sala della Continassa. Ricordo di aver firmato tre copie dello stesso documento e rispecchiava l’accordo: un mese rinuncio e tre venivano rimandati alla stagione successiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.