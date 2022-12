In aggiornamento Campionato | Arbitri e programma gare

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il prossimo turno delSerie D si apre sabato con sei anticipi. Il resto delle partite della 14^ Giornata, la 16^ dei Gironi A e D, si disputano domenica 4 Dicembre sempre alle 14.30. Il turno si chiude con un posticipo inmercoledì 7 Dicembre. Come disposto dalla F.I.G.C., anche su tutti i campi della Serie D, prima dell’inizio delle, sarà effettuato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia. Anticipi e posticipiSabato 3 Dicembre alle 14.30 si giocano Ligorna-Bra (A), Breno-Franciacorta (B), Dolomiti Bellunesi-Union Clodiense, Mestre-Montebelluna (C), United Riccione-Prato (D) e Arzachena-Aprilia (G). Mercoledì 7 Dicembre, sul campo comunale “Valentino Mazzola” di San Cataldo (Cl), sempre alle 14.30, si disputa ...

Olympics

Spinta da simili criticità, Mercedes sviluppa unai condotti di raffreddamento dei ...ritiri tecnici e retrocessioni in griglia consente di massimizzare il bottino di punti in, ......che non potessero recarsi presso lo Sporting Club Sassuolo per seguire dal vivo gli incontri potranno utilizzare l'apposita sezione live - score sul sito della Federtennis per avere l'... Le squadre qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio | AGGIORNAMENTI IN DIRETTA Qatar 2022 Andreazzoli vara subito il 4-3-1-2. C'è Falletti alle spalle della coppia d'attacco formata da Pettinari e Partipilo. In mediana torna Di Tacchio ...Pro Vercelli e Pordenone hanno pareggiato l'ultima di campionato. I padroni di casa non sono riusciti ... di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Aggiornamenti e news sulla ...