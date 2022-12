Flop Germania ai Mondiali | i motivi della seconda eliminazione consecutiva ai gironi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Nonostante la vittoria per 4-2 sulla Costa Rica, ladi Hans-Dieter Flick è stata eliminata aiper mano del Giappone eSpagna, rappresentando il secondodi fila ai. Troppo poco per i tedeschi, storicamente competitivi e spesso vincenti sia con la Nazionale che con i club. Ad aggravare ancora di più questo mancato passaggio agli ottavi di finale, è sicuramente il fatto che si è ripetuto per lavolta di fila. In Russia, lafece solo 3 punti nel girone perdendo clamorosamente contro Corea del Sud e Messico. Il girone lo passarono la Svezia e il Messico. Nel 2018, l’aidei tedeschi rappresentò la prima volta nella loro storia, ma quella di oggi è la ...

