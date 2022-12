Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco | spunta il tenero scatto | come si sono mostrati

La prima coninterrotta sul nascere, mentre la seconda, con Giulia Salemi, sembra stia per portarlo ai fiori d'arancio . L'influencer e il trentenne sono più innamorati che mai e ...... con Bastian dimentica Francesco Totti FUGA DI COPPIAe Giulio Fratini in Cappadocia, guarda le foto TI POTREBBE INTERESSAREELISABETTA GREGORACI - La conduttrice televisiva in fuga d’amore con l’imprenditore Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico. La coppia ha postato fotografie di un viaggio in Ca ...Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Giulio Fratini vanno in vacanza insieme in Asia, ma sul social ancora non ufficializzano la relazione.