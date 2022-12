Cotechino in crosta di spinaci | una ricetta speciale per il Natale!

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il Natale è alle porte e sulle tavole troneggia il, il piatto della festa. Tradizionalmente viene servito accompagnato da polenta, lenticchie, patate o puré. Delizioso, ma, ammettiamolo, è un déjà vu; nulla di innovativo o entusiasmante, solo il piacere di condividere una pietanza riservata ai momenti più importanti. Se desiderate presentarlo in modo davvero sbalorditivo, provate a vestirlo con una sfoglia sottile e avvolgetelo con un velo di: stupirete famigliari e ospiti con una versione originale e davvero deliziosa, lasciandoli senza parola. Potete utilizzare il rotolo già pronto o preparare da voi anche l’impasto con la nostra, cliccate qui e realizzerete tutto con le vostre mani, con maggior soddisfazione vostra! Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!in ...

Reggionline

Reggio Emilia cucina ricetta Macelleria Petuccoin...Reina - Il "Riso Alchermes" di Pierpaolo Ferracuti e Richard Abou Zaki - Il Branzino indi ...di Luigi Pomata - La "Cioccolata calda con panna" di Guido Gobino - Le "Lenticchie con" di ... Il macellaio in cucina: come preparare il cotechino in crosta. VIDEO