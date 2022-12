Bortolotti e Martos Gornes sprecano 2 mp nella finale di Maspalomas

LiveTennis.it

La finale, durata un'ora e 31 minuti, è stata decisa dal set tie - break in cuiGornes, dopo essere stati sotto 7 - 5, hanno infilato 4 punti consecutivi guadagnandosi due match ...Delusione anche per Marcoche, in coppia con lo spagnolo SergioGornes, è stato sconfitto nella finale di doppio (6 - 3 7 - 5) da Denis Istomin/Evgeny Karlovskiy. Peccato perché la ... Circuito ATP-WTA-Challenger: I risultati completi dei giocatori italiani del 30 Novembre 2022 (LIVE) Marco Bortolotti (112 Atp in doppio) ha perso la finale del doppio del challenger di Maspalomas assieme allo spagnolo Sergio Martos Gornes (124).