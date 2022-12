Virtus | ancora un ko | a Belgrado vince la Stella Rossa

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Laaffonda nel secondo tempo al Pionir e lascia la strada spianata alla. I serbi sono alla quarta vittoria consecutiva dall'arrivo in panchina di Dusko Ivanovic e continuano la ...

STELLA ROSSA -83 - 74 La Segafredo era stata perfetta nel primo quarto, andando a +10, era stata comunque in partita nel secondo facendosi rimontare dalle triple dello scatenato Vildoza (14 ...... altro fuori classe delle azioni offensive e punta di riferimento dellaCiserano Bergamo. Il ... ma il tecnico è consapevole che ci sonodegli ampi margini di miglioramento . Sono ...Chiude la settimana di coppe europee per le squadre italiane la Virtus Bologna che oggi affronta nella sua tana una Stella Rossa belgrado rinfrancata dall'arrivo del nuovo coach Dusko ...Chiude la settimana di coppe europee per le squadre italiane la Virtus Bologna che oggi affronta nella sua tana una Stella Rossa belgrado rinfrancata dall'arrivo del nuovo coach Dusko ...