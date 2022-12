Ultime Notizie – Maneskin | rissa tra fan a concerto Damiano | “Peggio ragazza con maglia Lazio”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “La cosare era lacon la maglietta della”. Il tweet è didei, che ha postato un video di unatra fan a undi Philadelphia. La band romana ha dovuto interrompere l’esibizione, ripresa poco dopo con il frontman che prima di ricominciare a cantare ha detto alla folla “La violenza è una str…ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino”. Dopo qualche ora,ha twittato il video della– in cui si intravede anche unacon ladella– accompagnandolo con quel commento. The worst thing was the girl with theshirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz —David ...

Il Sole 24 ORE

" Questenon dovrebbero sorprendere, dal momento che Polestar beneficia di tutta la conoscenza ereditata da Volvo , uno dei marchi più sicuri sul mercato. Polestar, sulla sua berlina, ...Il rapper poi ha indebolito il suo potere economico in questesettimane a seguito della ... 2 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA VIA FONTERelazionate Twitter Economia e ... Ucraina ultime notizie. Biden, sono pronto a parlare con Putin se vuole cessare la guerra Un bonifico a sorpresa come regalo di Natale anticipato. Un dono da 2.500 euro lordi per ognuno dei suoi 1.600 ex dipendenti, di cui 1.150 nello stabilimento di Aosta. Così l'imprenditore svizzero ...Male anche Unipol (-2,7%) e la Juventus (-1,5%), quest'ultima alle prese con la vicenda giudiziaria sui conti. Vendite sulle banche con Bper che cede l'1,4%, Banco Bpm lo 0,9% e Mps lo 0,7%. Piatta ...