Trading online | ecco gli asset su cui oggi si concentra l’attenzione di analisti e investitori

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nonostante le ultime ottave sui mercati finanziari siano state caratterizzate da interessanti spunti rialzisti,degli addetti ai lavori rimane ai massimi livelli: difatti, a prescindere dall’eventualità che l’upward trend innescatosi sulle principaleclass trovi continuità in un ipotetico rally di fine anno, le numerose incognite che hanno accompagnato in questi mesi piccoli risparmiatori e operatori istituzionali non si sono certo dissolte. È vero che dalle ultime rilevazioni sui dati macro emerge qualche lieve miglioramento sul fronte inflazione, ma è ancora troppo poco per riuscire ad immaginare un cambio di guidance nelle politiche monetarie restrittive attuate dalle Banche Centrali. E naturalmente non si può dimenticare che secondo gliuna recessione su scala globale incombe all’orizzonte: sebbene al ...

... i giovani, invece, "sedotti" dalla prospettiva del guadagno facile, utilizzano le App o i siti diper negoziare in totale autonomia con un semplice click senza conoscere gli strumenti ...Come prepararsi all'accesso ai mercati finanziari Per accedere ai mercati finanziari oggi basta aprire un account presso la piattaforma di un broker di: bastano pochi minuti , un ...Con l'approssimarsi della fine del 2022, analisti e investitori sono molto attivi nel ricercare gli asset potenzialmente maggiormente strategici per il ...L'Investment Scam è uno dei fenomeni in maggiore crescita: vediamo in cosa consiste e come evitare di cadere nella trappola di questa truffa.