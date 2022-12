Soviero | ' Le risse | i cavalli | Del Piero vi dico tutto'

La Gazzetta dello Sport

Salvatoreè diventato un'icona, suo malgrado. Un atleta che mantiene la propria naturalezza in tutte le sue contraddizioni, che non rinuncia alle sfumature più estreme del carattere per il ...Salvatoreè diventato un'icona, suo malgrado. Un atleta che mantiene la propria naturalezza in tutte le sue contraddizioni, che non rinuncia alle sfumature più estreme del carattere per il ... Soviero: “Le risse, i cavalli, quelle frasi a Del Piero... vi dico tutto” L'ex portiere protagonista di mille episodi: Non mi pento della rissa contro il Messina, anzi. Da genitore dico che non si fa, la violenza non è un’opzione. Però un atleta non è tenuto a essere un mod ...